Tuttopizza 2022, Antonio della Volpe e la sua squadra conquistano il primo posto

Progeo Molini ancora una volta si dimostra il partner ideale per i veri professionisti dell’arte bianca. Il maestro Antonio Della Volpe, titolare della pizzeria La Vita è bella di Casal di Principe e Trentola Ducenta, e testimonial del nostro molino dal 2018, ha conquistato insieme al suo staff il trofeo Tuttopizza 2022, utilizzando per le sue pizze una delle farine più richieste della Linea per Pizza di Progeo Molini che si declina sulle farine Tre Grazie e sulle storiche farine San Felice.

APPROFONDIMENTI I PREMI Pizza Village: Goran Abramovic vince il Campionato Mondiale, a... FOOD Caffè del Birbantello: i bambini disegnano il packaging... LA POLEMICA Flavio Briatore, lo scontro con i pizzaioli continua: arriva...

Dal 23 al 25 maggio, infatti, si è svolto a Napoli il 5° salone internazionale della pizza, una manifestazione molto importante a livello nazionale, che prevede anche un concorso finale in cui squadre di pizzaioli sottopongono ad una giuria le loro preparazioni. E sono state proprio le pizze del maestro Della Volpe che, insieme alle farine Progeo Molini, hanno conquistato la giuria. In particolare, il maestro ha deciso di affidarsi alla Positano della linea Tre Grazie, la farina 00 consigliata ai professionisti che privilegiano le lunghissime maturazioni degli impasti. Una farina che, come dice Antonio Della Volpe, «dà sicurezza al pizzaiolo, rendendo l’impasto sempre costante». Due le pizze oggetto della valutazione: per la versione più «classica», il maestro ha deciso di preparare una Marinara rivisitata, con datterino giallo e pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop, uno dei prodotti più antichi e tipici dell'agricoltura campana. Per la proposta gourmet è stata realizzata una pizza con vellutata di patate di Avezzano, provola di Agerola e salmone affumicato norvegese. A completare questo capolavoro, petali di fiori commestibili, polvere di olive nere Caiazzane e Pecorino Romano.

La giuria, presieduta dal maestro pasticcere Sabatino Sirica, ha visto la partecipazione di importanti professionisti dell’arte bianca, tra cui diversi pasticceri, cosa che ha reso ancora più impegnativo il concorso; il pasticcere, infatti, è una figura altamente preparata sulle tecniche d’impasto, che valuta anche e soprattutto la qualità di quest’ultimo. Qualità che, come sa ogni professionista del settore, si può ottenere solo conoscendo bene le tecniche esistenti e utilizzando una farina adatta ed affidabile.

Ma le difficoltà della sfida non hanno impedito al maestro Antonio Della Volpe e alla sua squadra, composta da Amedeo Galoppo, Alex Natale, Vincenzo Flagiello e Vittorio Iorio, di arrivare al podio, conquistando il tanto ambito primo posto e dimostrando non solo come le tradizioni del nostro territorio siano sempre le più apprezzate, ma anche quanto è importante scegliere la farina giusta se si vuole raggiungere un risultato di alto livello.