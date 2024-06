Reggia di Caserta, Campania Beer Expo: 13 espositori, 6 masterclass e percorso degustazione

Campania Beer Expo, alla Reggia di Caserta con la seconda edizione.

Torna per il secondo anno consecutivo Campania Beer Expo, in programma lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 presso la Reggia di Caserta, negli spazi del Giardino la Flora, Sala Romanelli e Quadreria. La fiera di settore, promossa dalla Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e organizzata dalla società Knowledge for Business, mira a favorire l’incontro tra i birrifici artigianali e gli operatori del settore (ristoratori, enotecari, sommelier, buyer, giornalisti), per sostenere la crescita e lo sviluppo del settore.

Due giorni dedicati al mondo della birra artigianale campana, con tredici espositori da tutto il territorio, un convegno di apertura dedicato alla sostenibilità del settore, sei masterclass sugli argomenti di maggiore attualità come gli abbinamenti con pizza napoletana, formaggi e gli intramontabili panini e taralli.

E un percorso degustazione dei birrifici con banchi d’assaggio.

Ad esporre i prodotti sui banchi del Giardino la Flora saranno tredici produttori campani di birra artigianale: 082TRE Birrificio, 84030 Birrificio, Aeffe Birrificio, Contempo Birrificio, Delle Cave Birrificio, Incanto Birrificio, Karma Birrificio, Kbirr Birrificio, Magifra Birrificio, Maltopiù Birrificio, N'Artigiana Birrificio, Serrocroce Birrificio, SpillAle Birrificio.

Il programma della seconda edizione di Campania Beer Expo prevede il taglio del nastro alle ore 16.00 di lunedì 1° luglio 2024.

Alle 17.30 nella Quadreria tre masterclass «Il matrimonio tra la pizza contemporanea e le birre innovative», a cura di Accademia Pizza DOC e Unionbirrai, «Pinsa Romana e le birre», con Debora Fanelli, Global Trade Marketing Manager Di Marco Corrado Srl (ore 18.30), «L’Allenza tra i cuochi di Slow Food e le birre che raccontano il territorio», a cura di Slow Food Campania e Unionbirrai (ore 19.30).

Martedì 2 luglio si terranno altre tre masterclass alle ore 17.30 «La pizza napoletana STG e i classici della birra artigianale», a cura di Unione Pizzerie Storiche Napoletane - Le Centenarie, con interventi di Salvatore Grasso, presidente Unione (Pizzeria Gorizia 1916), Maurizio Del Buono (La Pizza da Gennaro), Vincenzo Esposito (Pizzeria Carmenella). Alle ore 18.30 «I classici non tramontano mai: panino, tarallo e birra» con Alessio Malinconico (Antica Salumeria Malinconico) e Leopoldo Infante, Taralleria Napoletana. Alle ore 19.30 «Le fermentazioni territoriali: i formaggi campani valorizzati dalla birra artigianale regionale», con Mario Sanza, Onaf Caserta.

Nel corso della due giorni saranno presenti operatori per la degustazione di prodotti da forno e stuzzicherie.

L’ingresso a Campania Beer Expo è gratuito e riservato agli operatori del settore, registrazioni al link https:/campania-beer-expo-2024.sharevent.it.