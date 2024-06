Campania, alla scoperta della cucina caracciolina fra palazzi, conventi, vicoli e masserie

Giovedì 13 e venerdì 14 giugno a Napoli si terrà la manifestazione gratuita dal titolo “Alla scoperta della cucina caracciolina in Campania, fra palazzi, conventi, vicoli e masserie”. Due giornate molto stimolanti per i turisti e per gli appassionati di storia che potranno esplorare palazzi, conoscere i prodotti che utilizzavano i famosi cuochi di corte napoletani… alla francese ‘monzu’ con l’imperdibile approfondimento storico culturale dal titolo “San Francesco Caracciolo e la cucina dei monzù”.

A fare da cicerone saranno gli studenti dell’Istituto Turistico Armando Diaz in Via Tribunali 370 nell’originale racconto dei prodotti locali, rari ed esotici utilizzati per i banchetti preparati ad arte nelle corti dei Caracciolo, tra le famiglie più influenti del Regno di Napoli dal ‘500 al ‘700 tra Napoli, Avellino, Torrecuso (BN), Teano (CE), Lancusi (SA) e a dimostrazione del loro grande prestigio di quei tempi.

Una narrazione insolita e originale per esplorare angoli meno conosciuti della Campania ma non per questo meno affascinanti per paesaggi, arte, cultura, storia ed enogastronomia attraverso l’arte del cibo e dei cuochi. Elemento naturale è dunque San Francesco Caracciolo, fondatore nel 1588 dell’Ordine dei Chierici Regolari Minori (padri caracciolini), compatrono di Napoli dal 1840 e patrono dei cuochi dal 1996.

Il programma:

Giovedì 13 giugno dalle 10:30 alle 16:00 (esposizione e racconto) l’appuntamento è nel cortile dell’Istituto Turistico Diaz in via Tribunali, di fronte alla basilica di Santa Maria Maggiore detta la Pietrasanta, che fu dai tempi di San Francesco Caracciolo e per oltre due secoli sede dell’Ordine in Napoli.

Verranno esposti e presentati una selezione ragionata di prodotti agroalimentari dei territori: Aglianico del Taburno, Cacioricotta, Castagna di Montella, Cece di Cicerale, Cece di Teano, Fagiolo di Controne, Fiano di Avellino DOCG, Greco di Tufo DOCG, Lupino Gigante di Teano, Olio Colline Beneventane, Olio e.v.o del Cilento, Salame di Mugnano del Cardinale, Taurasi DOCG, Zafferano di Gaiano.

Giovedì 13 giugno dalle 11:00 alle 12:30 Convegno San Francesco Caracciolo e la cucina dei monzù, Chiesa di S. Maria Maggiore la Pietrasanta. Yvonne Carbonaro, scrittrice, giornalista, saggista ed autrice di "Il Cibo racconta Napoli". Antonio Tubelli, cuoco, gastronomo e appassionato studioso della cucina napoletana, Luigi Vitiello, presidente dell’Unione Regionale Cuochi della Campania, Raffaele Iovine, presidente Associazione Pietrasanta Polo Culturale, Nicola Caracciolo di San Vito, Coordinatore progetto Cammino di San Francesco Caracciolo, Giovanni Serritelli, giornalista e presidente di Slow Food Napoli

Venerdì 14 giugno dalle 10:30 alle 16:00 (esposizione e racconto) l'appuntamento è nel cortile dell'Istituto Turistico Diaz in via Tribunali, di fronte alla basilica di Santa Maria Maggiore detta la Pietrasanta, che fu dai tempi di San Francesco Caracciolo e per oltre due secoli sede dell'Ordine in Napoli.

Venerdì 14 con partenza alle ore 16.00 sarà proposta una visita guidata gratuita ad alcuni luoghi del centro antico di Napoli legati alla storia dei Caracciolo: Basilica della Pietrasanta, Chiesa di San Giovanni a Carbonara, Palazzo Caracciolo di Avellino Fondazione Morra Greco (punto di raduno: Istituto Turistico Diaz, via tribunali 370)

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.