Ciliegia in arte, 27 anni di sagra: il frutto dei monti Lattari nuovo presidio Slow Food

"Ciliegia in Arte: arte, cultura, musica. 27 anni di Sagra”. La manifestazione sarà presentata nel corso di una conferenza che si terrà il 3 giugno 2024 alle ore 18,30 nell’aula consiliare del Comune di Gragnano. Un momento storico per l’intero territorio dei monti Lattari, con il riconoscimento della ciliegia della zona come nuovo Presidio Slow Food.

All'incontro parteciperanno: Giacomo Miola, vicepresidente di Slow Food Italia, Angelo Lo Conte, presidente di Slow Food Campania, Daniela Cennamo, responsabile Slow Food Presidi Campani, e il sindaco Nello D'Auria.

Tra le colline che circondano Gragnano e Pimonte, il microclima è perfetto per la crescita della ciliegia Somma, una varietà antica e saporita, caratterizzata da dimensioni straordinarie e un inconfondibile colore rosso che vira al bianco verso la punta. Un frutto che è da sempre la regina del borgo medioevale di Castello, storico areale di coltivazione nel comune di Gragnano.

Pochi agricoltori custodi hanno conservato gli impianti tradizionali, alcuni alti più di 15 metri, e la raccolgono tra fine maggio e inizio luglio con lunghe scale e grande abilità.

La tecnica di "insaccare" le ciliegie, disposte a piramide dopo aver staccato i piccioli uno per uno, è una tradizione unica che permette di mantenere i frutti freschi più a lungo.

Negli anni ‘80 del secolo scorso-come raccontano gli esperti- la ciliegia dei Monti Lattari ha rischiato di scomparire a causa della diffusione di varietà migliorate provenienti dalla Turchia e dello spopolamento delle aree interne. Tuttavia, pochi impianti specializzati di ciliegi, presenti in setti promiscui e tradizionali, sono sopravvissuti grazie all’impegno degli agricoltori locali.

Unica e inconfondibile è anche la tradizione di “insaccare” le ciliegie, disporle a piramide per mantenerle fresche più a lungo. Se nel tempo le dimensioni delle confezioni sono cambiate – una volta si componevano grandi cumuli, oggi cassette di 4-5 chili o vaschette – invariata è l’arte di staccare i peduncoli di ciascuna ciliegia, a mano e con accortezza, prima di sistemare i frutti. Il gruppo locale di Slow Food è stato tra i promotori del rilancio della ciliegia e oggi spera che il Presidio possa contribuire a promuovere la zona e aprirla a nuovi sviluppi turistici, facendo rete con i ristoratori e i pasticcieri locali. La ciliegia Somma, buonissima fresca ma facilmente deperibile, è infatti tradizionalmente trasformata in confetture.