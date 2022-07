Strapassata 2022, campionato della passata di pomodoro con Carmine Gorrasi in giuria

Dopo il successo della prima edizione, si svolgerà dal 1° luglio al 15 settembre Strapassata, l’unico campionato della passata di pomodoro rigorosamente fatta in casa, che torna a coinvolgere gli italiani nella preparazione della ricetta che più di ogni altra esalta riti e sapori della cultura gastronomica del nostro Paese: la passata, la pummarola, la conserva, la salsa o qualunque sia la denominazione con la quale viene identificata.

APPROFONDIMENTI L'APPUNTAMENTO Positano Gourmet “a cena con le stelle”: il menù... LA GASTRONOMIA Andrea Aprea, la nuova apertura a Milano: nel menù il percorso... LA CURIOSITÀ “Elixir Falernum” tornerà in superficie il...

La prima edizione di Strapassata è stata capace di incuriosire e divertire, raggiungendo l’obiettivo di Tre Spade, storica azienda italiana fondata nel 1894, produttrice di attrezzature per la lavorazione e la conservazione degli alimenti e organizzatrice del Campionato: riconoscere e celebrare il rito della passata di pomodoro. Grazie alla grande eco generata su media e social lo scorso anno, l’edizione 2022 si presenta ricca di novità. Innanzitutto, la nascita della categoria Strapassata Kids che vedrà protagonisti giovanissimi aspiranti chef pronti a cimentarsi nella preparazione della passata di famiglia. Al fine di garantire la massima sicurezza potranno partecipare esclusivamente sotto la supervisione dei genitori iscritti anche loro al campionato.

Al vincitore di Strapassata Kids andrà un «orto in casa», un vero e proprio vivaio da tenere sul balcone, un piccolo giardino domestico ideale per coltivare piantine, ortaggi, verdure e naturalmente i pregiati pomodori. Un premio pensato per far vivere ai più piccoli l’emozione di seminare una piantina e vederla crescere, impegnandoli così in un gioco educativo, costruttivo e utile. Altra grande novità della nuova edizione è l’arrivo di Carmine Gorrasi, talentuoso chef, classe 2003, finalista di MasterChef Italia 11 che presiederà la Giuria di Strapassata. Insieme a lui chef e food blogger: Davide Nanni, Fernanda Nicotra, Federica Cacucci, Anna Gentile, Margherita Scibilia e Barbara Fontanel. Special Guest Max Mariola, chef showman, entusiasta sostenitore di Strapassata 2022