Non solo delivery, a Napoli arriva la pastry bag per realizzare i cannoli a casa

Non è un semplice delivery, ma una vera e propria experience l’ultima iniziativa di Cuori di Sfogliatella, storica pasticceria di Napoli e brand di successo. In una box elegante viaggia un vero e proprio kit per preparare a casa due dolci iconici e amatissimi: i Cannoli siciliani con ricetta tradizionale e la Borbonica, l’esclusiva sfogliatella ripiena di ricotta e babà brevettata dalla pasticceria partenopea nel 2016.



Pensate per soddisfare la voglia di dolce, perfette come idea regalo, le pastry bag di Cuori di Sfogliatella sono complete di tutto il necessario per realizzare a casa le due ricette: nella bag Cannoli ci sono la farcitura fresca di ricotta, la granella di pistacchi e quella di cioccolata per guarnire, i cannoli in due misure pronti per essere riempiti. Completa il tutto una sacca a poche e simpatiche “istruzioni per l’uso”. Nella bag Borbonica la sfogliatella arriva pronta per essere farcita e guarnita a piacere.



L’emergenza Covid-19, che ha costretto il mondo ad uno stop forzato in casa, ci ha insegnato che c’è tanta voglia di mettersi ai fornelli e sperimentare le ricette della tradizione. Ma non solo, le modalità di consumo sono cambiate, il delivery sarà sempre più richiesto e non dovrà limitarsi solo a portare a casa del cibo. Innovazione e ricerca guideranno il cambiamento. Questi nostri kit di facile pasticceria vanno proprio in questa direzione, offrire un servizio, un buon prodotto e un’esperienza», spiega Antonio Ferrieri, fondatore di Cuori di Sfogliatella.

