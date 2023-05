Stash a Capri, apre «Calamore»: gastronomia pop nella piazzetta

Nasce Calamore, il nuovo format di ristorazione ispirato ad un concetto di «gastronomia pop» che porta, a partire da lunedì 29 maggio, i sapori del Mar Mediterraneo nell’iconica piazzetta di Capri, definita da molti «il centro del mondo».

Calamore è un incontro tra creatività e gusto, non è un fast food né un ristorante. È un locale che propone piatti di mare con un concept contemporaneo, ma allo stesso tempo affonda le radici nella storia della cucina di mare popolare italiana. La parola chiave di questo progetto è genuinità.

L’obiettivo è quello di offrire una proposta alternativa rispetto al classico ristorante di pesce, dando la priorità massima alla qualità e alla provenienza delle materie prime.

Ideale per una pausa pranzo veloce, ma al contempo sana, per un pasto comodo e facile da gustare anche in modalità pret a manger per le vie della meravigliosa Capri, cercando di vivere un’esperienza verace con gusto.

Calamore nasce nella maniera più spontanea: in una pausa pranzo durante il tour estivo dei The Kolors, il cantante Stash sceglie - casualmente - di fermarsi a mangiare presso Le Frit C’est Chic (catena di gastronomia di mare della famiglia Verí-D’Alessandro che ha all’attivo sette locali in tutta Italia) innamorandosi letteralmente del format; da qui il desiderio di portare quest’idea di gastronomia-pop nella sua amata costiera.

L’idea prende concretezza velocemente, grazie al rapporto amicale che sin da subito si instaura tra Stash e Manuel D’Alessandro, imprenditore ed esperto del settore.

Panini, cuoppi, sfizi e storie di mare, sono i piatti principali del menu di Calamore, in via Acquaviva 2, a partire da lunedì 29 maggio.

Il locale rimarrà aperto tutti i giorni, per dare la possibilità a capresi e turisti, di assaporare queste delizie a base di pesce. Il profumo e i sapori del mare firmati a Calamore sono pronti a conquistare il cuore e palato di quanti decideranno di concedersi una gustosa pausa nel salotto del mondo.