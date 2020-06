Capri, Amitrano riapre a Marina Piccola e lancia la sua parmigiana di alici

Si rianimano a poco a poco anche le zone balneari a Capri, i primi ristoranti-lidi sul mare ad aprire sull’isola azzurra sono stati I Bagni ristorante “Lo Smeraldo” sul porto a Marina Grande e sul versante di Marina Piccola “Da Gioia”, “Lo scoglio delle Sirene” ed il ristorante Beach Club sui Faraglioni “Da Luigi” mentre ad Anacapri porte aperte per la tintarella, l’happy hour e la gastornomia sul Lido del Faro.



Ripartono un po’ alla volta anche i templi del gourmet, tra i primi ristoranti vista Faraglioni c'è Gennaro Amitrano che è stato intervistato dalle telecamere di La 7 per la trasmissione domenicale di Roberta Capua: “L'ingrediente perfetto”. Non a caso Amitrano punta sul pesce azzurro e presenta la sua ricetta a base di alici, una parmigiana di mare con alici indorate e fritte in salsa di parmigiano e basilico, che sarà protagonista di una delle prossime puntate della trasmissione domenicale di La 7.A causa delle restrizioni previste dal Covid-19 Amitrano chiude il ristorantino in via l'Abate sulle scale della Piazzetta e punta tutto sul ristorante vista Faraglioni nella Baia di Marina Piccola. Ingressi contingentati, massimo 40 sedute, tavoli e sofà in esterni anche per l'aperidinner.Una cucina che mixa le primizie del mare con i prodotti dell'orto, quella di Amitrano ed una carta che spazia dai sapori rivisitati della tradizione come la classica parmigiana di melanzane o la sogliola con friarielli e polpettine di salsiccia. Primi dai sapori genuini come i cappellacci cacio, pepe e pere ed anche un tocco di novità come il risotto alle vongole veraci, liquirizia e katsuobuschi, il tonno essiccato giapponese.Un ristorante perfetto per una pausa al mare a pranzo ma anche per una cena romantica sul far della sera quando la baia delle sirene a Capri è avvolta da un silenzio magico e dai colori rosa. Una nota delicata in agrodolce sul menù anche per i dessert tra la tartellette caffè, limone e pepe e cannoli ricotta e spinaci. Il ristorante è aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena.