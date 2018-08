Dal Capriccio alla Goccia Azzurra, eccellenze campane con Capri Moonlight

Martedì 21 Agosto 2018, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bellezza di una località storica e ricca di fascino come Capri non può assolutamente oscurare, ma anzi deve rafforzare, la qualità e la capacità attrattiva della tradizione vinicola della regione Campania che appartiene di diritto anche alle terre dell'isola azzurra. Ma se alla forza della tradizione campana si unisce anche l'audacia di sperimentare e di guardare al futuro ecco che il mix vincente è fatto. Questi sono infatti gli ingredienti principali che ha messo in campo la Capri Moonlight, nata a Capri, ma operante anche nel napoletano, ha come obiettivo principale quello della produzione, selezione e distribuzione delle migliori referenze vinicole della Campania, per proiettarsi verso il futuro, con massima attenzione ai costanti mutamenti dei consumatori. A dimostrarlo, sono soprattutto le due linee fondamentali, che strizzano anche l'occhio al territorio dell'isola blu anche solo a partire dal nome. Nello specifico si tratta di "Capriccio" e "Caprice": la prima, pensata per le cene a casa e che ha la sua massima espressione nella commercializzazione di falanghina ed aglianico; la seconda, creata ad hoc per il segmento hotel e catering, con forti connotati di gusto ed eleganza. Famosa la falanghina spumantizzata con metodo charmat 6 mesi in autoclave ed una grappa barricata in una esclusiva ed unica bottiglia di vetro. Ma il forte attaccamento alle caratteristiche dell'isola stessa è una caratteristica peculiare, infatti dallo stile che contraddistingue un territorio conosciuto in tutto il mondo, è nata Goccia Azzurra, un liquore dolce a base di anice e piante officinali, caratterizzato anche da un design della bottiglia che strizza l'occhio all'eleganza tipica caprese.