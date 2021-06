Capritz, il nuovo spritz con note agrumate e sapore estivo

E’ la novità di questo inizio estate 2021 e si chiama Capritz. Nasce dalla fusione di un prosecco di qualità: il “Caprice Brut” con l’Aperol o il Campari. Capritz rappresenta anche un importante segno distintivo dei locali più glamour che vogliono offrire ai clienti un prodotto di qualità e qui sta proprio la nascita del prodotto. L’artefice è Alberto Celentano, sales manager dell’azienda “Capri Moonlight”, con sede a Capri e Napoli, che produce la gamma di vini targati “Caprice” e “Capriccio”. Stanco del solito prosecco scadente utilizzato dai bar, per l’ora dello spritz, una sera Celentano chiede al titolare di un bar di centro di Napoli di preparargli uno spritz con il suo “Caprice Brut”, un prosecco dalle nuance speciali al cedro e frutta bianca, da lì nasce il Capritz. Da quella sera la voglia di Capritz è impazzata in tanti bar del centro di Napoli e Capri, divenendo una vera e propria moda che si estende sempre più. Per ampliare l’offerta in tutto il Belpaese, Capritz è stato reso disponibile anche in versione gift-box e può essere acquistato sull’e-commerce di caprimoonlight.com in modo che i caprilover possano prepararsi l’aperitivo caprese a casa propria o semplicemente acquistare la box come regalo.

La passione di Celentano per i vini viene da una storia di famiglia, infatti la stessa azienda “Capri Moonlight”, di cui è direttore vendite, nasce come spin-off di una azienda agricola storica nei pressi del Monte Solaro ad Anacapri: “Agricola Celentano”, un vigneto biologico/biodinamico 100% Piedirosso, prodotto sui colli più alti di Anacapri, con una produzione limitatissima e destinata ad una fascia ristretta di mercato, fatta per lo più di cultori. Celentano, però, grazie alle sue competenze nel marketing e al suo percorso formativo che lo ha portato ad insegnare “Imprenditorialità e Management" all’Univeristà Suor Orsola Benincasa di Napoli ha voluto allargare l'offerta dei suoi prodotti enologici arrivando ad un mercato più esteso e giovane, tramite l’azienda Capri Moonlight, attraverso una gamma di vini Falanghina ed Aglianico, due prodotti che esaltano l’eccellenza vinicola campana in Italia e nel mondo. Il lavoro è stato fatto in sinergia con l’Account Manager, Antonella Iodice e la responsabile Marketing dell’azienda, Antonietta Tortorizio e l’assistenza dell’enologo Vincenzo Varchetta.