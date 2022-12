Carmen Carfora e il suo «Panettone glamour» per la mensa Caritas a Caserta

Un panettone glamour e sostenibile per costruire una mensa Caritas a Caserta: è questo l'ingrediente segreto dell'imprenditrice casertana Carmen Carfora, erede di una delle più antiche famiglie di ristoratori campani da ben cinque generazioni, e proprietaria, assieme al marito Salvatore Iaderosa, del Sun's Royal Park di Cervino, in provincia di Caserta. In questa immensa location, tra le più note del Wedding&Event del Sud Italia, Carmen Carfora ha portato a nuova vita, riqualificando un’area rurale abbandonata con la piantumazione di nuovi alberi, una agrumeto e un frutteto che hanno donato le materie prime per realizzare «Il Panettone» di Carmen Carfora.

«Ero una bambina quando vedevo mio padre impastare e mi innamoravo ogni giorno di più di quei gesti, simbolo dell'amore con il quale faceva il suo mestiere - racconta l'imprenditrice casertana -, che non era confinato al mondo della pasticceria, bensì agli impasti, alla pizza, e alla gestione della ristorazione in genere. Nella mia formazione non sono mancati master in food, come quello con Identità Golose, e tanti eventi organizzati anche all'estero: con mio marito, però, abbiamo deciso di puntare sulla Campania, nostra terra natìa e luogo di tante ottime materie prime. Infatti, il mio chiodo fisso è sempre stato il cibo. Oggi, anche per un matrimonio o un evento natalizio, il menù deve essere strutturato bene, avere un tocco sensoriale poi si passa all’atmosfera. Mi piace vedere le persone felici, per questo ho deciso di dare forma all'idea di un panettone che potesse donare un po' di felicità nei giorni di festa e un pasto caldo a chi non ha l'opportunità».

Una parte del ricavato del panettone, ideato da Carmen Carfora, sarà devoluto per la costruzione di una mensa Caritas a Caserta attraverso Don Antonello Giannotti: «Dopo la pandemia, purtroppo, sono aumentati i disagiati - commenta l'imprenditrice Carfora - e non possiamo esimerci o chiudere gli occhi, facendo finta che non sia una problematica che riguarda tutti noi. Il nostro Panettone nasce dalla volontà di donare un momento di amore e gioia che caratterizzano il periodo natalizio con un prodotto di alta qualità. Speriamo, così, di poter realizzare il più bel allestimento di Natale», conclude con un sorriso l'imprenditrice che ha organizzato tanti matrimoni ed eventi anche di vip internazionali.

Dopo un lungo periodo di studio e sperimentazione, all’interno del laboratorio del Sun's Royal Park, nasce così un panettone che si caratterizza per l’altissima qualità delle materie prime e per un lungo processo di lavorazione e lievitazione: dall'uso del lievito madre, alle bacche di vaniglia del Madagascar (i puntini neri che potrete notare all’interno dell’impasto), dal burro francese fino a qualcosa di ancora più prezioso, coltivato con cura e in regime biologico proprio a Cervino, cioè le albicocche e le arance. Questo borgo casertano faceva parte del Real sito di Caserta durante il Regno dei Borbone a Napoli. Lo stesso Carlo III di Borbone che, aveva a Cervino una sua dimora per le «Real Delizie» - in questi boschi il re cacciava soprattutto cervi e pernici -, diede disposizione di porre qui il punto per la raccolta e lo smercio sui mercati delle arance, delle albicocche e dell'olio.

«La nostra tradizione si rinnova con l’introduzione della frutta semicandita (in questo caso, è un processo utilizzato per le albicocche e le arance), che conferisce un gusto inedito, che si sposa completamente con la sofficità e il ricordo del profumo dei dolci fatti in casa dalle nostre nonne - racconta Carmen Carfora -. Questo panettone è fatto interamente a mano, con la dedizione che la tradizione richiede, ed è privo di conservanti e grassi vegetali. Consiglio di consumarlo entro 45-50 giorni dalla produzione». Una curiosità sui matrimoni d'inverno? Il settore è in ripresa, ma molto è cambiato. Carmen Carfora racconta che negli ultimi anni il menù di nozze si è accorciato e si tenta di portare in tavola tendenze gastronomiche. C'è un ritorno all'essenziale, ma originale. «Il nostro punto di forza è quello di creare una cerimonia in cui gli ospiti devono sentirsi coinvolti, ma soprattutto devono godere dell'esperienza gastronomica».