Cinque stelle Michelin e tre artigiani del gusto per la charity dinner dell’Onlus Progetto Abbracci

Cinque Stelle Michelin insieme per la tradizionale charity dinner Un Angelo tra le stelle organizzata dalla Onlus Progetto Abbracci di Claudio e Giovanna Zanfagna. Lunedì 9 marzo, alle ore 20.30, il ristorante Zi Teresa (Borgo Marinari a Napoli) ospiterà la sesta edizione dell’appuntamento che combina alta cucina e progetti per il sociale. Scopo della serata è infatti sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi a favore dei più bisognosi: l’intero ricavato di questa sesta edizione sarà impiegato per la costruzione dei “Campi del Casale” – in particolare un campetto da calcio e un campo per la pallavolo e la pallacanestro – nello spazio antistante la parrocchia di Santo Strato a Posillipo guidata da Don Aldo Landolfi. “Spazi di gioco e di aggregazione” come chiarisce Claudio Zanfagna, “pensati per distogliere dalla strada i ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà e offrire loro uno luogo di formazione e di condivisione”.



A rendere possibile tutto questo chef e artigiani della gastronomia campana, che per una sera cucineranno insieme, no profit, in una ideale e appassionata brigata: a dettare i tempi in cucina la chef resident Carmela Abbate del ristorante Zi Teresa che vedrà alternarsi al suo fianco un eccezionale cast di colleghi stellati: per la prima volta la manifestazione vede la partecipazione di Paolo Gramaglia del ristorante President di Pompei accompagnato da Domenico Iavarone chef neo-stellato del José Restaurant di Torre del Greco, Peppe Aversa del ristorante Il Buco di Sorrento, Michele Deleo consulente degli hotel Four Seasons di Mosca e San Pietroburgo e Pasquale Palamaro del ristorante Indaco dell’hotel Regina Isabella di Ischia. A completare l’offerta gastronomica della serata le pizze di Enzo Piccirillo de La Masardona e i dolci di Angelo Gravino consulente per il ristorante Michelasso. Ad accompagnare la serata le note del maestro Pino De Maio.



Quest’anno per la prima volta la cena di Un angelo tra le stelle apre la terza edizione della kermesse “7 su 7” ovvero la settimana dedicata alla celebrazione del ragù e della genovese promossa da Mysocialrecipe.com e Luciano Pignataro Wine blog in programma dal 9 al 15 marzo.

