«Chef in Pizzeria», annullato a Napoli l'evento con Ernst Knam

Annullato il quarto appuntamento di Chef in Pizzeria che giovedì 27 febbraio avrebbe dovuto ospitare il maestro pasticciere Ernst Knam nella pizzeria dei Fratelli Salvo alla Riviera di Chiaia a Napoli.

«A seguito delle disposizioni in materia sanitaria e in via prudenziale - si legge nella nota degli organizzatori - oltre che in virtù di un forte senso di responsabilità da parte del Maestro Knam, lo stesso di comune accordo con i Fr.lli Salvo, ha deciso di annullare il suo viaggio poiché residente in Lombardia, la regione più colpita dal Coronavirus. L'evento è rimandato a data da destinarsi».