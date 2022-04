Chef Ruffi, è di Salerno l'anti-chef «critico dalle malelingue» che spopola sul web

«Reputato da grandi critici e colleghi uno dei migliori chef del pianeta, critico dalle malelingue», chef Ruffi così si presenta ai suoi oltre 300mila followers e a chi, per imparare alcune ricette deliziose e di facile realizzazione ammira i suoi video, segue i suoi consigli, ammira le sue creazioni.

Chef Ruffi attraverso video ironici, divertenti, irriverenti prende in giro i grandi chef, bistratta le ricette della cucina italiana, le capovolge alla sua maniera, dissacranto – tanto da essere anche spesso obiettivo degli haters, ma che a lui fanno solo gioco, – i piatti italiani che spopolano nella Penisola e all’estero. Chef Ruffi ha fatto dell’anonimato il suo modo di presentarsi, così da avere un alone di affascinante mistero e per proteggersi da chi invece lo vede come l’anti-chef. Un’operazione social di grande successo per il cuoco dell’olio Q.B., “quello buono”.

La sua voce e le sue mani sono protagonisti dei video. E dalla voce si percepisce che Chef Ruffi è del sud Italia, da quanto trapela sarebbe della provincia di Salerno. Addirittura c’è chi azzarda possa essere del Vallo di Diano. E si percepisce che è davvero un cuoco. Solo chi ha delle capacità culinarie può ribaltare le ricette e renderle social, divertenti e virali.