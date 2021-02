Chicago capitale della pizza? Miccù (Apn): «L'unica vera nel mondo è solo Napoli»

«L'unica vera capitale della pizza nel mondo è Napoli. Noi non abbiamo bisogno di autoproclami: la nostra non è solo una pietanza, è un'arte che non a caso è stata riconosciuta dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità» ha dichiarato Sergio Miccù, presidente associazione PizzaiUoli Napoletani:

«Chi ha mai deciso che Chicago possa essere la capitale di quella che chiamano pizza ma che è in realtà un prodotto autoctono americano, un pasticcio ripieno che non ha nulla a che vedere con il piatto della regina Margherita o con la nostra pizza figlia del Mediterraneo? E non si tratta qui di fare polemica, ma solo di affermare la netta differenza tra due piatti, prodotti, pietanze che non possono avere lo stesso nome. E l'Italian sounding utilizzato per definire quel piatto dai bordi altissimi e dalla ricca farcitura è fuorviante. Perciò giù le mani dalla pizza, che è una sola: quella napoletana intrisa di storia , cultura e tradizione».

