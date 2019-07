In Cibum, a Brigida e Carmela le borse di studio dell'associazione Fortis

Lunedì 29 Luglio 2019, 20:20

Strappate per un momento alle loro ore di laboratorio, in attesa di partire per gli stage prestigiosi che affronteranno nei prossimi quattro mesi, due giovani promesse del panorama eno-gastronomico hanno ricevuto ufficialmente, oggi pomeriggio, le borse di studio che l’associazione Fortis ha erogato in loro favore, a copertura totale dei costi dei corsi altamente professionalizzanti a cui hanno preso parte. Fortis è un’associazione no-profit impegnata nel promuovere formazione, orientamento e lavoro. L’obiettivo principale è rendere accessibile a tutti una formazione adeguata e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Quest’anno ha finanziato due borse di studio da 12.000 euro ciascuna e sta raccogliendo fondi per istituirne di nuove in vista dell’anno accademico 2019/2020. A beneficiare delle borse di studio sono state due giovani che hanno frequentato, rispettivamente, il corso da chef e quello da pasticciere. Brigida e Carmela sono due ragazze campane: la prima sogna di diventare una chef e la seconda una pasticciera. Nei mesi scorsi si sono candidate all’assegnazione di una borsa di studio e sono risultate vincitrici tra gli oltre 50 candidati. La cerimonia di assegnazione si è svolta questo pomeriggio presso il quartier generale di Fmts Group, a Pontecagnano dove i membri dell’associazione ed i loro sostenitori hanno condiviso la gioia di aver supportato concretamente due giovani talenti nella realizzazione del proprio sogno, mostrando quanto bene si può fare tutti insieme. Emozionatissime, Brigida e Carmela hanno partecipato alla cerimonia e all’aperitivo organizzato in loro onore.