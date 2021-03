A Cicciano la migliore colomba innovativa: medaglia d'oro al campionato italiano Fipgc

Sacrifici e passione. Ogni giorno a “combattere”, misurare e gestire zucchero, lievito, burro, farina, creme e canditi. Prove,impasti e pazienza per creare panettoni, colombe, dolci e gelati. Pasquale D’Avanzo, 47 anni da compiere ad agosto, è da una vita in pasticceria. Una carriera cominciata da giovanissimo e che dura da 34 anni nella sua Cicciano dove lavora (è anche socio) nella storica “Bottega del Dolce”. Nei giorni scorsi è arrivata la medaglia d’oro per la miglior colomba innovativa ai campionati italiani della Fipgc nella tappa finale di villa Campolieto ad Ercolano. Un dolce dedicato alla figlia Angela. “Sono onorato ed emozionato per aver partecipato a questa nuova sfida personale e professionale – dice Pasquale D’Avanzo – alla fine è arrivato anche un riconoscimento prestigioso che premia tanti anni di lavoro in questo settore”.

