Ciliegia in arte: nel borgo medievale di Castello tre giorni dedicati al frutto rosso e dolce presidio slow food

Un viaggio tra arte tradizione e gusto nel borgo medioevale di Castello. A Gragnano, dal 14 al 16 giugno va in scena Ciliegia in Arte.

Un evento organizzato dalla ProLoco, come spiega il sindaco Nello D’Auria. «Un'occasione imperdibile per vivere tre serate immersi nella bellezza artistica, culturale e gastronomica del nostro territorio. Il nostro percorso di valorizzazione delle eccellenze si muove all’interno della matrice prodotto • cultura • territorio-conclude il primo cittadino gragnanese- attraverso la quale il recupero dei presìdi di eccellenza deve creare un traino per l’economia gragnanese che si concentri sul food. La Ciliegia Somma dei Monti Lattari che è diventata di recente Presidio Slow Food e' una delle nostre eccellenze».

Programma dell'evento

Venerdì 14 Giugno

ore 18:30 - Laboratori a cura di Slow Food Monti Lattari - Costa d'Amalfi

ore 20:00 - Inaugurazione Ciliegia in Arte 2024

ore 21:30- Presentazione Collezione Alta Moda Mare 2024 a cura dell’Associazione Moda Mare Gragnanese Momag

ore 23:00 - Concerto e spettacolo dell'Orchestra Folk del gruppo "Diapason", con melodie tradizionali che creeranno un'atmosfera festosa e coinvolgente

Sabato 15 Giugno

ore 18:30 - Laboratori a cura di Slow Food Monti Lattari Costa d'Amalfi

ore 21:00 - Spettacolo di Tammorre del gruppo "La Paranza dell'Agro": Una performance che vi farà vivere la tradizione delle tammorre, un'esperienza unica e travolgente

-ore 22:30 - Spettacolo di Tammorre con Laura Paolillo e Vincenzo Romano de "I Misticanti": Un'altra straordinaria esibizione di tammorre, con la passione e l'energia dei Misticanti

Domenica 16 Giugno

ore 18:00 - Laboratori a cura di Slow Food Monti Lattari Costa d'Amalfi

ore 20:30 - Pastry Show a cura dello Chef Pasticciere Antonio Cascone

ore 21:30 - Concerto e spettacolo di Gerardo Amarante ed il gruppo "Gli Spaccapaese": Concludiamo con un gruppo che vi farà battere il cuore con i ritmi e le danze della nostra tradizione

Per tre serate, le vie e la piazza del Borgo di Castello si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, arricchito da spettacoli itineranti.

Si potranno ammirare le opere d'arte degli artisti di 9 Artè, in una mostra che mescola talento e creatività. Le "Attrazioni Artistiche" faranno immergere nell’arte in modo del tutto nuovo, mentre i più piccoli avranno la possibilità di divertirsi e imparare con laboratori creativi e interattivi pensati appositamente per loro.

Inoltre, ci saranno tre stand dedicati dove si potra' degustare un menù a base di ciliegia insieme alle altre delizie del territorio. Michele Roscica per tutte e tre le serate, portera' tra le strade del borgo l'allegria e la passione per la musica folk.

Il 14 giugno, l'associazione Momag presenterà la collezione Moda Mare nella splendida cornice del Borgo di Castello, dalle 21:00 alle 22:30. Un’occasione speciale per apprezzare l’arte e la creatività #MadeinGragnano in un contesto storico e affascinante.

All'esposizione curata dall'Associazione Culturale 9 Artè parteciperanno :Cinzia Vivo, Carmen D’Auria, Monia Provenza, Florinda Imparato, Domenico Balestrieri, Ciro Di Somma, Vincenzo Imperatore, Luca de Martino, Laura Esposito, Ciro Esposito, Ninarte, Cesare Mondrone, Vincenzo Amoruso, Catello Zanca, Marianna Esposito, Francesco Varone, Nico Taminto, Centro Giovani Santa Caterina, Miriam Vingiani e Carmela Patriarca.

Nell'ambito dell'evento "Ciliegia in Arte" che celebra la tradizione, la cultura e l'arte del nostro territorio, ci sarà l'opportunità straordinaria di partecipare a visite guidate presso la splendida Chiesa Millenaria dell’Assunta. Per scoprire i segreti e la storia di questo gioiello del nostro borgo medievale, si prenota il posto chiamando il numero 0813428248 e scegliendo l'orario del tour dalle 19,00 alle 20,30.

Le tre serate di Ciliegia in Arte, oltre ad essere un tripudio di arte e spettacolo, saranno un'occasione per deliziare il palato con specialità culinarie uniche. L'ingrediente speciale di ogni preparazione sarà naturalmente la Ciliegia Somma dei Monti Lattari. Preparati dallo chef Ciro Perino, i primi piatti sorprenderanno con sapori autentici e ingredienti di alta qualità. A cura del Master Grill Alberico Mogavero e Raffaele Pepe, si gusteranno deliziosi piatti alla brace. E infine, le degustazioni dolci saranno preparate dall'Antica Pasticceria Coppola dal 1800.