Prezzo verde, il gruppo Ciro Amodio raddoppia: nuova formula anche a Portici e Pollena Trocchia

Il progetto Prezzo Verde del gruppo Ciro Amodio si conferma vincente: a un mese dall’inaugurazione del primo punto vendita con la nuova formula convenienza, la storica azienda partenopea apre altri due negozi, a Pollena Trocchia (via Garibaldi, 7) e a Portici (piazzale Brunelleschi, 21). Si tratta di due negozi storici con insegna Ciro Amodio e dal 26 giugno offriranno la formula Prezzo Verde per una convenienza quotidiana: una nuova politica di prezzi, rassicurante, lontana dalle logiche dell’offerta a tempo, su tutti i prodotti e per tutti i giorni.

Come il punto vendita di via Kerbaker a Napoli, negozio pilota del progetto Prezzo Verde, anche i negozi di Portici e Pollena Trocchia si presentano al pubblico rinnovati nel layout degli spazi e nelle info grafiche: protagonista è il banco Gastronomia con i tradizionali latticini freschi, i formaggi e i salumi prodotti direttamente negli stabilimenti Ciro Amodio da filiera controllata; con il pane frescodi molteplici varietà prodotto con farine biologiche macinate a pietra e lievito madre sfornato più volte al giorno; sugli scaffali e nel banco frigo e un’ampia selezione di prodotti a marchio Ciro Amodio frutto di un’attenta ricerca di fornitori su tutto il territorio nazionale per garantire sempre qualità e buon prezzo.

Prezzo verde mette al centro la soddisfazione del cliente e propone un’esperienza di spesa quotidiana unica per offerta prodotti, qualità e prezzi altamente competitivi.

La mission aziendale del gruppo, leader nel settore agro-alimentare da cinque generazioni, si fonda su un quotidiano impegno finalizzato al costante miglioramento della soddisfazione del consumatore attraverso servizi efficienti, cura del cliente, attenzione ai trend di mercato. «I nostri punti vendita sono negozi di puro vicinato, sotto casa, pensati per una spesa quotidiana di prodotti prevalentemente freschi di giornata e dove il rapporto umano è valore fondamentale come lo sono fiducia e sicurezza», spiega Fausto Amodio, amministratore di Ciro Amodio.

