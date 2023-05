Coldiretti Campania, ciliegie: distrutto il 60% del raccolto

Troppa acqua dopo un inverno mite, che non ha rafforzato i frutti. È la tempesta perfetta che ha colpito in Campania il frutto che annuncia l'estate: la ciliegia. Lo comunica la Coldiretti Campania, alla luce della ricognizione effettuata sul territorio regionale. Le ciliegie sono letteralmente scoppiate per l'eccesso di pioggia fuori stagione, arrivando a perdite che superano il 60% della produzione. La Campania è la seconda regione italiana per produzione di ciliegie con circa 30 mila tonnellate.

I frutti sopravvissuti al maltempo non riusciranno a soddisfare la domanda, pur mantenendo le straordinarie qualità nutrizionali. La produzione è talmente compromessa che l'Apc, associazione produttori di ciliegie, ha annullato lo storico appuntamento con la Festa della Ciliegia a Chiaiano sulle colline di Napoli.

«Precipitazioni sempre più intense e frequenti, con vere e proprie bombe d'acqua, si abbattono - dice la Coldiretti - su un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono con ben il 93,9% dei comuni italiani che sono a rischio idrogeologico. Per questo l'Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività nelle campagne. Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici - conclude Coldiretti - servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia».