Confetti Crispo presenta la nuova selezione di «Confetti d'autore»

La famosa torta Setteveli di Luigi Biasetto, la gustosa Delizia al limone di Sal De Riso o la raffinata Torta Intrigo di Gino Fabbri sono solo alcune delle creazioni di pasticceria che, grazie alla propria antica tradizione dolciaria, Confetti Crispo ha saputo trasformare in una gamma di alta confetteria composta da quindici irresistibili referenze.

Dal mese di maggio la storica azienda dolciaria campana lancia sul mercato «Confetti d’autore - Alta confetteria firmata», progetto che vede coinvolti grandi maestri pasticceri quali: Luigi Biasetto, Salvatore De Riso e Gino Fabbri, professionisti italiani di fama internazionale, veri e propri ambasciatori della pasticceria artigiana di alta qualità.

«Il confetto, secondo le più antiche tradizioni, non è un semplice dolce da consumare occasionalmente … è da sempre associato ad un evento speciale, a volte unico, ed è tra i momenti più attesi per occasioni particolari o di festa, a coronamento della festa stessa. I confetti, nella loro complessa semplicità, hanno sempre rappresentato il dono che i festeggiati offrono ai loro ospiti per fissare nel tempo l’unicità dell’evento» racconta Saverio Crispo, Titolare e Operative Director dell’azienda Confetti Crispo. Tutti i confetti della gamma «Confetti d’autore - Alta confetteria firmata» sono stati creati ad hoc in stretta collaborazione con ogni pasticcere.

Ognuno si caratterizza per un particolare gusto che richiama un dolce iconico del pasticcere reinventandolo. Al risultato finale si è arrivati dopo oltre un anno di intenso lavoro che ha visto l’azienda e i pasticceri impegnati nella selezione dei dolci, la messa a punto degli aromi e il testing dei confetti. Per Luigi Biasetto sono state scelte la torta Setteveli, la Saint Honoré, l’Abbraccio di Venere, il Tiramisù e il Macaron. Per Sal De Riso la Ricotta e Pere, il Babà e panna, la Caprese, la Pastiera napoletana e la Delizia al limone. Infine, per Gino Fabbri la Torta Intrigo, Mimosa, Amarene e cioccolato, il Budino al caramello e la Zuppa inglese.

Ogni confetto accende, o riaccende, sensazioni uniche di piacevole intensità. Una candida e liscia camicia di zucchero cotto ricopre uno spesso strato di cioccolato aromatizzato che a sua volta riveste una deliziosa mandorla. I confetti sono prodotti con macchine dette bassine che attraverso un lento movimento circolare permettono di rivestire la mandorla prima con il cioccolato e poi con lo zucchero fino a conferirgli la classica forma ovoidale. Tutti i pasticceri sono rimasti colpiti dalla passione e dalla cura con cui l’azienda Confetti Crispo produce i propri confetti nel rispetto delle tradizioni artigianali ma con attenzione all’innovazione e al rispetto dell’ambiente per creare bontà da condividere nei momenti di gioia.