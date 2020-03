Coronavirus, l'Associazione Verace Pizza Napoletana lancia il contest della migliore pizza fatta in casa

L'Associazione Verace Pizza Napoletana lancia un contest gratuito, aperto a tutti, amatori e professionisti, per premiare la migliore verace pizza fatta, realizzata e pensata a casa. Ispirandosi al Disciplinare Internazionale dell’Avpn, i partecipanti sono liberi di scegliere se realizzare una margherita, una marinara o una variante creativa con altri ingredienti. Il requisito indispensabile, senza alcune deroga, è la cottura in un forno elettrico di tipo domestico.



Ogni partecipante dovrà mandare la sua foto via messenger alla pagina Facebook dell’associazione. Il contest sarà attivo per un mese dal 20 marzo al 20 aprile e sarà il pubblico dei social a votare le pizze preferite con un semplice like. Le migliori 20 saranno premiate da una giuria autorevole di pizzaioli che decreterà la pizza esteticamente più bella e conforme a una vera pizza napoletana. I risultati saranno visibili sul sito della Associazione già dal 24 aprile. Tre i premi in palio e per il vincitore un corso professionale da pizzaiolo.



«La pizza da sempre ha unito le famiglie e gli amici nei locali e oggi più che mai la condivisione è il valore più ricercato. Vogliamo premiare la creatività e il sentirsi uniti anche a distanza», dichiara Antonio Pace, presidente della Avpn. © RIPRODUZIONE RISERVATA