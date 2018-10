Cucina, al massese Fabrizio Mellino il titolo di giovane chef dell'anno

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 09:54

MASSA LUBRENSE - Ha frequentato le migliori scuole di cucina al mondo. A cominciare da quella del padre Antonio, chef del «Quattro Passi» di Nerano, ristorante stellato e rifugio di decine di illustri buongustai. Un percorso tanto complesso quanto rapido, quello seguito da Fabrizio Mellino, che ora segna una tappa di fondamentale importanza: il titolo di giovane dell'anno assegnatogli dalla Guida dell'Espresso, il volume che da 41 anni descrive il panorama della ristorazione nazionale.Mellino si è ufficialmente aggiudicato uno dei premi speciali già annunciati lo scorso agosto da Enzo Vizzari, curatore della guida. Il riconoscimento come novità dell'anno va al «Dina», il locale di Alberto Gipponi aperto da meno di un anno a Gussago, e «Da Gorini» a San Piero in Bagno, nel cuore dell'Appennino tosco-romagnolo. Il premio per l'innovazione, invece, lo porta a casa il ristorante di Federico Zanasi e Ferran Adrià nella Nuvola Lavazza. Tra questi trova spazio Mellino, 28 anni, definitivamente riconosciuto come uno dei massimi talenti della cucina italiana e internazionale.Un risultato importante per l'intera penisola sorrentina e in particolare per Massa Lubrense che, nel corso degli anni, ha sfruttato la gastronomia come strumento di sviluppo economico e attrattore turistico. Merito di una straordinaria concentrazione di grandi chef e di ristoranti stellati. Tra questi c'è proprio il «Quattro Passi», dove Antonio e Fabrizio Mellino hanno recentemente accolto e deliziato ospiti vip come la conduttrice televisiva Sabrina Ferilli e l'attore Richard Gere.