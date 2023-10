“Destinazione Futuro”: a Salerno l'evento di alta formazione culinaria

Il secondo trimestre 2023 ha fatto registrare al settore della ristorazione una crescita del +13,8% del fatturato (analisi Fipe-Confcommercio). Un segnale positivo che fa da contraltare ad un mancato appeal del mondo food, tant’è che uno studio di mercato sulle professioni estive 2023 dell'Osservatorio InfoJobs ha rilevato che le tra le figure più richieste spicca quella dell’addetto di sala (primo posto), seguita dall’assistente di cucina (secondo) e cuoco (terzo). In questa speciale classifica delle “Top 20 delle professioni” lo chef è al settimo posto mentre il pizzaiolo al dodicesimo e il pasticcere al quindicesimo.

E proprio per comprendere l’effettivo stato di salute del settore che la terza edizione di

In Cibum Extra, l’evento formativo annuale di In Cibum (Scuola di Alta Formazione Gastronomica in programma martedì 3 ottobre, chiama al confronto i professionisti della ristorazione, gli addetti ai lavori e produttori per definire le linee guida necessarie per un cambio di passo).

Per questo come titolo è stato scelto “Destinazione Futuro”. La giornata si apre alle ore 9 con una tavola rotonda che si avvale del contributo di Giuseppe Melara, presidente di FMTS Group; Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum; Alessandro Circiello, Media & Public Affairs Federazione Italiana Cuochi; Marta Cotarella, direttrice di Intrecci; Gianluca De Cristofaro, direttore generale di Ambasciatori del Gusto e

Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose. Modera Antonio Lucifero.

«In quest’ultimo anno ci siamo resi conto, anche vedendo i dati della nostra Agenzia per il Lavoro che la difficoltà di reperire personale è una costante – spiega Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum – Ci siamo interrogati sui perché, provando a capire con i nostri allievi cosa si aspettano dal futuro.