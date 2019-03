Giovedì 21 Marzo 2019, 11:53

Astro Speranza, chef flegreo, è stato scelto per l'evento «Note in riva al mare» che si terrà a Cuma prossimamente con l'intervento di nomi celebri dello spettacolo. Originario di Quarto, dopo le esperienze in bar della zona si è dedicato alla cucina, in particolare ad appuntamenti di show cooking. E' stato lo chef del «Red carpet del cuore» con la presenza del cantante Andrea Sannino e di «The champion» con Giorgio Manetti.