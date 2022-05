Da un'idea del bakery chef Fabio Tuccillo, nasce il panettone “Nuvola d'estate”

La bontà del panettone ed un impasto fragrante e leggerissimo, proprio come una nuvola, per non rinunciare al gusto nemmeno nei mesi più caldi. Non c’è stagione che tenga per gli amanti del panettone, che non si accontentano del periodo natalizio per gustare questa dolce specialità e che, ormai da qualche tempo, è sulle tavole degli italiani anche nella sua versione “estiva”.

Proprio per sedurre i golosi estimatori e non, di sua eccellenza il panettone, nasce Nuvola d’estate, l’ultima creazione artigianale del giovane bakery chef Fabio Tuccillo, medaglia d’argento al concorso miglior colomba d'Italia Fipcg federazione internazionale di pasticceria gelateria cioccolateria.

Una delizia unica, dal gusto sorprendente, del peso di 500 g. fatto di una soffice pasta lievitata 32 ore, lavorata con lievito madre, morbida proprio come una nuvola. Inebriante il profumo di vaniglia del Madagascar, che culmina in una ricca farcitura all’albicocca pellecchiella del Vesuvio o alla mela annurca Campana e gocce di cioccolato bianco. Nuvola, proprio per la sua lievitazione naturale lentissima e il suo fresco ripieno alla frutta, nelle sue due versioni, è l’ideale anche nella stagione calda, a colazione, come dessert di fine pasto o per una merenda genuina e leggera da portare sotto l’ombrellone, magari accompagnata da un fresco cocktail a base di frutta!

Fabio Tuccillo, grazie alla sua creatività e alla sua passione, è attualmente uno dei più rinomati Bakery chef sul territorio ed è ospite fisso della trasmissione Mattina in Salute su Canale 9, dove presenta le sue ricette healthy nella rubrica “La Prevenzione nel piatto”. In occasione della messa in onda della prossima puntata, sabato 28 Maggio dalle 12 alle 13, ha organizzato un incontro presso la Tuccillo Bakery, a Marigliano, dove si potrà assaggiare gratuitamente la sua Nuvola d’estate.

Il bakery chef Fabio Tuccillo è titolare della Tuccillo Bakery, che gestisce insieme a suo fratello Gianfranco, socio dell’attività e ideatore del progetto insieme al padre Antonio. Nata nel 2014, la panetteria Tuccillo si è evoluta nel corso degli anni, associando alla produzione di pane e panini, anche la pasticceria e gli altri prodotti da forno, che oggi la rendono riconoscibile come bakery per un vasto pubblico, sia di clienti privati che Horeca.