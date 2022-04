Dal Vallo di Diano l'uovo di Pasqua a sorpresa: è un mega caciocavallo

Uno speciale uovo di Pasqua è diventato virale oltre che per l'indubbia bontà anche per l'idea. Acrearlo un caseificio di Sala Consilina, nel Vallo di Diano e precisamente di Sala Consilina. Si tratta del caseificio Sant'Antonio della famiglia Paventa.

Non cioccolata classica e classica sorpresa bensì...pur se la forma e il packaging restano gli stessi, ecco spuntare dall'incartamento un caciocavallo. E come sorpresa una succulenta soppressata del Vallo di Diano: carne di suino lavorata ‘a punta di punta di coltello' e aromi. Un'idea non nuova, questa ma che richiama gli emigranti meridionali che per portare i salumi vietati all'estero li nascondevano nei caci. Il prodotto del caseificio Sant'Antonio si chiama Uovo di Caciocavallo Emigrante.