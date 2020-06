De Luca diventa un panino: dal Cinghialone al Fratacchione, a Torre del Greco spopolano i «De Luca's Buns»

Ricordate il «De Luca Show» su Rai 2 a Che Tempo Che Fa? Uno dei maggiori successi di pubblico per il presidente della Regione Campania, che definì «Fratacchione» Fabio Fazio davanti a milioni di italiani che da allora, insieme a tutti gli altri che si sono passati il video nella rete, non smettono di ricordare il memorabile sfottò.

Ebbene, sulla base di quello scambio di battute tra De Luca e Fazio c'è chi ha pensato bene, ora che si può, di organizzarci una serata intera e, perché no, una serie di panini dedicati: i «De Luca's Buns».



A presentarli, venerdì sera dalle 19.30 alle 00.30, saranno i titolari del, il locale di Torre del Greco che aprirà così le porte ai suoi clienti, con un menù da ridere: dalal, passando per il, l’e il, cinque panini ideati pensando alle frasi più emblematiche che il presidente della Regione Campania ha regalato ai suoi follower durante il lungo periodo di quarantena.Del resto, i nuovi buns ideati da Francesco Vitiello e Luana Peluso, titolari del locale, hanno già riscosso il loro meritato successo di pubblico nel primo periodo di prova, e per ogni panino venduto un euro è stato destinato al banco alimentare per le spese solidali.

Da qui l’idea di dedicare la serata all’iniziativa: un menù degustazione composto da tutti e cinque i De Luca’s Buns nella versione mini più il Bunny Toast, ovvero il dolce creato dal pastry chef Gianni Lopes e composto da un toast alle carote, confettura di fragole, crema di philadelphia e mascarpone, con topping di fragole e carote candite. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza al banco alimentare, a prescindere dai piatti scelti. A fine serata, sarà poi distribuito un gadget a tutti: una mascherina con il logo dei De Luca’s Buns, offerte da Sartori.



