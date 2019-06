Diageo Reserve World Class 2019, è napoletano il miglior bartender d'Italia

Martedì 18 Giugno 2019, 14:13

Salvatore Scamardella è stato proclamato miglior bartender d’Italia alla finale nazionale del Diageo Reserve World Class 2019, la prestigiosa ed acclamata competizione internazionale istituita da Diageo Reserve che celebra l’arte della mixology e che mette in scena il più grande, aspirazionale ed autorevole palcoscenico del settore dei luxury spirits, mediante la ricerca e la selezione dell’élite dei bartender di più di 50 paesi nel mondo.La finale nazionale, tenutasi quest’anno alle Officine Riunite di Milano, ha visto sfidarsi gli otto migliori bartender provenienti da tutta Italia selezionati dagli esperti Diageo dopo accurate ricerche e training. I bartender si sono confrontati con i prodottiReserve, una gamma di spirit e distillati del portfolio luxury di Diageo che comprende il gin Tanqueray No. TEN, il whisky single malt Talisker, Bulleit Bourbon, la vodka Ketel One, il rum Zacapa e il tequila Casamigos.