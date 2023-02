Caffè, arriva il diffusore che esalta l’espresso napoletano

Un nuovo diffusore che intensifica aroma e gusto del caffè ottenuto con le cialde per mantenersi sulla scia della tradizione è stato brevettato da un’azienda dell’area metropolitana di Napoli. Già dal primo caffè, il nuovo diffusore migliora nettamente aspetti tecnici fondamentali come l’estrazione e l’erogazione. In linea con le caratteristiche dell’espresso napoletano che per essere definito tale deve avere caratteristiche precise: gusto e aroma forti e intensi, un denso strato di cremina in superficie, da rigirare con il cucchiaino, la tostatura scura, fatta per più tempo e a temperature più alte, che regala un caffè più robusto e con una maggiore carica di caffeina.

E siccome il caffè a Napoli si beve bollente, per non alterare aroma e gusto, è fondamentale la temperatura anche per l’estrazione. Perciò il diffusore brevettato consente di trattenere l’acqua portandola ad una temperatura adeguata, di distribuirla omogeneamente su tutta la cialda e mantenendola ad una temperatura costante durante tutta l’erogazione.

«Crema, gusto, aroma, temperatura. Rispettando queste caratteristiche, con tanta tecnica e cura dei particolari, la Didiesse lancia il diffusore brevettato, il punto di forza della Baby Frog, l'ultima macchina da caffè espresso a cialde ideata dell'azienda. La macchina inoltre è poco ingombrante ed eco-friendly grazie ai consumi energetici ridotti a soli 450 watt e l’utile funzione stand-by», spiegano i dirigenti dell’impresa di Caivano alle porte di Napoli. E aggiungono; «il nuovo portacialda asportabile, che facilita pulizia e manutenzione, rende ancora più semplice gustare un caffè napoletano a regola d’arte, senza difetti».