Domani al Vomero show cooking goloso per il «Carbonara Day»

Tonnarelli alla carbonara per tutti e si può fare anche il bis. Con uno spettacolare show cooking Golocious celebra il Carbonara day, istituito il 6 aprile dai pastai di Unione Italiana Food, nei locali di Roma, Napoli, Milano, Firenze, Palermo e Caserta, a formatBurger&Wine.

LoSpadellatore, il giovane TikToker noto per le sue ricette di primi piatti gustosi e facili da realizzare, cucinerà dal vivo a Roma in via Isacco Newton 68, mentre la Community di Eat Food Porn, che vanta oltre 200mila follower, farà scintille ai fornelli a Napoli in via Cimarosa 26, mentre in tutti gli altri locali d’Italia gli chef usciranno dalle loro cucine per spadellare insieme a tutti i Golo-Heroes, insieme agli ideatori della catena, gli imprenditori e food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli.

Per chi invece vorrà godersi il Carbonara-Day a casa, li aspetta una golosa promo su UberEats.

«Al bando la dieta, arriva il giorno perfetto in cui ognuno potrà godersi una bella carbonara, considerato anche il piatto più Social - commentano i promotori - per cui appassionati di uova, guanciale e pecorino unitevi: la proposta golosa prevede un piatto di tonnarelli con tanto di bis».

Golocious è l’evoluzione del food porn americano ma che si è distaccato dal junk food per evolversi in un prodotto d’eccellenza, frutto di costante ricerca delle materie prime e di studi sull’estetica. La catena è presente in tutta Italia con 15 locali e con oltre 200 dipendenti.