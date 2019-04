Non solo riccia e frolla, la sfogliatella napoletana adesso è anche fritta

Martedì 30 Aprile 2019, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la riccia e la frolla nasce a Napoli una nuova sfogliatella, in una versione golosissima e mai immaginata prima: La Fritta. La ricetta esclusiva è di Cuori di Sfogliatella, il brand che ha fatto del dolce tradizionale partenopeo la propria bandiera. La Fritta, da mangiare calda, preserva il gusto e tutti gli ingredienti della sfogliatella napoletana: ricotta, scorzette d’arancia candita, semola e vaniglia racchiuse in uno scrigno di pasta a cui la frittura conferisce un twist di croccantezza. Servita calda, con una spolverata di zucchero a velo, al palato è gustosa e fragrante.Frutto dell’instancabile ricerca di Antonio Ferrieri che da trent’anni innova proprio il più classico dei dolci napoletani, la Fritta è innovazione nel metodo di lavorazione e nella cottura. «Inutile girarci intorno: tutto è più buono se è fritto – sostiene Antonio Ferrieri, fondatore di Cuori di Sfogliatella – ma la messa a punto di questa sfogliatella apparentemente semplice è stata tutt’altro che breve. Al pari di uno chef di alta cucina chiamato a confrontarsi con i piatti più semplici, i nostri pasticcieri hanno lavorato a lungo per perfezionare la ricetta tradizionale e adattarla alla frittura. Da trent’anni rielaboriamo la ricetta della sfogliatella in almeno trenta gusti e molteplici varianti, e siamo i primi a proporla fritta».La Fritta sarà disponibile nelle pasticcerie di Corso Novara e Piazza Garibaldi a Napoli. La ricerca dei laboratori di Cuori di Sfogliatella di Antonio Ferrieri non si ferma, dopo il conseguimento del Guinness dei primati per la sfogliatella più grande del Mondo, l’ideazione delle sfogliatelle salate, della Vesuviella, la sfogliatella a forma di Vesuvio, e della Borbonica, la sfogliatella che racchiude un ripieno di ricotta e babà, la sfogliatella gelato, ora è la volta de La Fritta. Ogni giorno nei laboratori di Corso Novara, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli, prendono forma centinaia di sfogliatelle nella versione classica, sia riccia che frolla, e in tante varianti golose. Dal 1987 Antonio Ferrieri produce e distribuisce il meglio della tradizione pasticciera napoletana sia dolce che salata. Il brand Cuori di Sfogliatella è da 30 anni all’avanguardia nel brevettare nuovi prodotti che consentono un’evoluzione della classica sfogliatella napoletana con oltre 30 gusti differenti.