Eccellenze Campane, arriva la Festa della birra artigianale

Anche questa settimana da Eccellenze Campane e Verace Sudd non poteva mancare l’incontro con il gusto, la tradizione e il territorio. L’invito è per venerdì 9 e sabato 10 ottobre alla “Festa della birra artigianale” nel locale di via Brin a Napoli.

La doppia serata offrirà piatti dedicati e un’ampia gamma di possibili abbinamenti con birre artigianali di prima qualità. In particolare, il polo enogastronomico proporrà una selezione di birre artigianali della casa: dalla Session Apa alla birra in stile Helles, dalla abboccata Bock Alc, fino alla Nova Tripel. Insieme a una selezione di birre artigianali scelte appositamente per l’occasione, che includerà una Kamaleon Rauch Bock, la classica Weizen, una Vienna Lager e la Arsa Schwarz Rauch.

Ad accompagnare gli ospiti nella degustazione ci sarà un vero esperto del settore. L’appuntamento è alle 20.30 con Luigi Manzo, importante e preparato selezionatore di birre artigianali.

Non mancheranno anche le prelibatezze gastronomiche. Tutti i professionisti del gusto di Eccellenze Campane proporranno un menù che si sposa al meglio con le bevande. Presso lo spazio Friggitoria sarà disponibile una tagliata di pollo giallo indorata e fritta con patatine chips e mayonese artigianale agli agrumi. Osteria Irpina servirà una porchetta di maiale, o arrosto di maiale alla birra, con contorno di patate sabbiate con timo, rosmarino, pan grattato e grana. La Pizzeria presenterà per la Festa “La saporita” con patate al forno, provola, prosciutto cotto del contadino, basilico e crema di pecorino. Presso la Braceria sarà possibile degustare lo stinco di maiale Cillo con patate novelle e la Panuozzeria dedicherà alla serata un panuozzo con Provola, salsiccia, patate al forno e olio al rosmarino

Infine, non mancherà una nota dolce, grazie allo speciale Strudel di mele preparato per l’occasione dallo spazio Pasticceria.

Il tutto si svolgerà sulle vivaci note dei N’ata Maneira e della loro musica partenopea in chiave jazz fusion.

Continua anche la speciale scontistica dedicata agli ospiti e, con la partecipazione all’evento, è previsto uno sconto speciale del 20% sull’acquisto di tutti i prodotti del Market e del caseificio di Eccellenze Campane.

