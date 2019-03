Eccellenze enogastronomiche dell'Agro: l'ambasciatore del gusto Anthony Peth all'istituto Fortunato

Mercoledì 20 Marzo 2019, 15:14

L’ambasciatore del gusto Anthony Peth ospite dell’istituto statale di istruzione superiore “Giustino Fortunato”. Il noto conduttore del programma tv “Gustibus", in onda su La 7, ha fatto tappa ad Angri nei giorni scorsi per incontrare gli studenti della scuola di via Cuparella nell’ambito di un workshop focalizzato sulle eccellenze agro-alimentari dell’Agro. Al centro del dibattito, quindi, l’importanza della valorizzazione delle tipicità enograstronomiche del territorio e la necessità di promuovere una sana alimentazione, ispirandosi ai principi della dieta mediterranea. Antony Peth si è confrontato a lungo con gli allievi di sala e cucina e dell'indirizzo turistico dell’istituto Fortunato ripercorrendo le tappe della sua esperienza di inviato speciale alla scoperta delle eccellenze agro-alimetari del nostro paese.«I ragazzi hanno bisogno di esempi che consentano loro di costruire un percorso professionale per l'inserimento sociale ed occupazionale», ha dichiarato il noto conduttore di La 7. Soddisfatto il dirigente scolastico Giuseppe Santangelo. «È molto importante per i nostri ragazzi avere la possibilità di confrontarsi con personalità che dimostrano quanto sia possibile raggiungere ambiziosi traguardi, profondendo impegno e passione in ciò che si fa». L’istituto di via Cuparella è attualmente impegnato in diversi progetti finalizzati alla valorizzarizzazione delle risorse agricole ed agroalimentare, con l'indirizzo agrario che completa la vasta gamma di indirizzi professionali offerti.