Non solo graffe, all'Edenlandia arriva la Pizzetta Mocciosa

Martedì 18 Settembre 2018, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Food & Leisure Park Edenlandia presenta il suo pezzo salato: La Pizzetta Mocciosa.Il grande contenitore cittadino che allieta grandi e piccini, sempre in continua evoluzione, propone una delle eccellenze food del Parco, che porta la firma del Gruppo Vorzillo.Ingredienti semplici e genuini, quelli della tradizione partenopea, che in questo suo primo mese di vita incontrano l’estro del pizzaiolo Vincenzo Capuano.Un connubio perfetto quello tra la Mocciosa classica, pomodoro e mozzarella, e i diversi gusti ideati da Capuano che ne targano le variazioni.Quattro top gourmet a solleticare il palato degli amanti della pizzetta: la “Tettuccio illuminato”, pesto, pistacchio di Bronte, fiordilatte, mortadella, granella di pistacchio, pecorino romano e olio; “Coccola di mammina” pomodoro, provola affumicata, fiocchi di ricotta, polpettine della nonna, basilico fritto e olio; “Detto fatto“ chips di patate viola, fiordilatte, crema di grana e olio; “Ritorno a casetta”, parmigiana, di melanzane, polpettina al sugo, provola affumicata e olio. A queste 4 se ne aggiungerà un'altra che sarà un temporary, rispetto il periodo stagionale cambierà secondo gli ingredienti del momento e per questi mesi di ottobre, anticipando anche Halloween, la “Neapolitan little dream”, vellutata di zucca, funghi chiodini, salsiccia, provola affumicata, crema di grana e olio.