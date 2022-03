«Emergente sala», il concorso per giovani arriva in Campania

La cucina è importante, ma in una attività ristorativa deve sempre andare di pasi passo con la sala, che ricopre quindi un ruolo fondamentale. Arrivano a Caserta le gare di EMERGENTE: la Selezione Centro Sud di Emergente Pizza ed Emergente Sala e saranno ospitate da una struttura particolare, il Villaggio dei Ragazzi in Piazza Matteotti 8 Maddaloni – Caserta. Il Villaggio è un luogo di alta formazione, polo educativo ed universitario con corsi di specializzazione (anche per i settori tecnico e aerospaziale) con il duplice intento di educare e di avviare i giovani all’inserimento nel mondo del lavoro. Le gare di EMERGENTE sono riservate solo ai migliori giovani talenti della nostra ristorazione che vengono selezionati in base a criteri di merito da Witaly, la società che ha ideato questi eventi e che li realizza da molti anni.

Emergente Pizza. Due gare il pomeriggio di martedì 22 e la mattina del mercoledì 23 con la premiazione prevista a metà giornata.

Emergente Sala. Due gare, la sera di mercoledì 23 presso la Masseria Casale Rosamelia per la prova pratica e il mattino di giovedì 24 nella Sala Teatro del Villaggio per la prova orale. La premiazione è prevista a metà giornata. I concorrenti saranno giudicati da diverse giurie composte da esperti e giornalisti del settore, sarà inoltre invitato un gruppo ristretto e selezionato di operatori, oltre al personale didattico e agli allievi del Villaggio.

Due i momenti ludici: la serata di martedì 22 nella grande sala della mensa i migliori pizzaioli di Caserta e dintorni, tra cui Francesco e Sasà Martucci, Simone De Gregorio, Salvatore Lionello, Michele Martorano, Otello Schiavone, Giovanni Russo, Raffaele Cavalieri, si esibiranno in una serie di pizze che vogliono valorizzare il territorio. La sera di mercoledì 23 presso il Casale Rosamelia, avremo come ospite Franco Pepe con le sue famose pizze. Partner dell’evento la Scuola di Dolce e Salato di Giuseppe D’Addio.

Per accedere all’evento è necessario essere in possesso di valido green pass.