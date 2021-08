Emergenza pomodoro: a causa delle elevate temperature si rischia di perdere il 35% del prodotto. Campania e Puglia, le regioni più a rischio

Le elevate temperature registrate nelle ultime settimane hanno accelerato il processo di maturazione dei pomodori nei campi che risultano già ben maturi e, a causa di carenza di manodopera e di autisti che li trasportino verso le industrie di trasformazione, si rischia di perdere circa il 35% del raccolto.

L'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo annuncia: «è una situazione che rischia di creare ulteriori danni alle aziende produttrici campane già provate da mesi di emergenza sanitaria. Ho convocato un tavolo straordinario per mercoledì 11 agosto con le organizzazioni agricole e le Op interessate per affrontare la situazione senza perdere ulteriore preziosissimo tempo.



Si tratta di una crisi che sta colpendo in modo più diretto le regioni Campania e Puglia ed è per questo che sono in contatto anche con l'assessore regionale all'agricoltura della regione Puglia, Donato Pentassuglia, per mettere in campo iniziative comuni a tutela del settore e delle produzioni e per trovare soluzioni, anche eccezionali.

Allerteremo il Governo per far sì che le produzioni siano nel più breve tempo possibile rimosse e trasferite alle aziende, scongiurando ulteriori danni economici», conclude così Caputo.