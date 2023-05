La coppia di ristoratori salernitani che conquista New York e la guida Michelin. Il successo di Rossella ed Emiliano

"Se ti sembra difficile trovare del buon cibo a un buon prezzo nel South Slope di Brooklyn, allora non sei stato da Flora", è l'incipit della Guida Michelin per descrivere il locale-ristorante dei due cittadini pollesi Emiliano Cammardella e Rossella Episcopo.

Marito e moglie partiti da qualche tempo dal Vallo di Diano, da Polla per la precisione, per coltivare il prioprio amore per gli Stati Uniti, per vivere gli States e vivere le proprie passioni.

Sociologa lei, grafico e musicista lui.

E da qualche tempo anche ristoratori affermati. Ecco infatti come prosegue la descrizione della guida Michelin. "Emiliano e Rossella sono dietro questo luogo accogliente e luminoso che conserva molti dei tocchi rustici della sua precedente incarnazione (si pensi ai muri con mattoni a vista e porte e finestre con cornice in legno) intervallati da tocchi industriali.

Il cibo è vincente come l'ambiente. Ravioli a campana ripieni di ricotta di bufala d'importazione, conditi con bottarga di muggine rasata e cosparsa, fragrante scorza di limone e pangrattato croccante è semplice, ma delizioso. Poi per dessert, la delizia al limone, importata direttamente dal famoso pasticcere della Costiera Amalfitana, Sal De Riso, è un morso di sole". Il sogno americano esiste, così come la ricchezza e il gusto del "Made in Italy" e così come l'amore di Emiliano e Rossella.