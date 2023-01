Errico Porzio, il post sui social: il rider ha la febbre e lui va a consegnare le pizze a domicilio

«A me sinceramente la parola O' Mast non mi è mai piaciuta. Amo la parola #Esempio!!». È il post che sintetizza più di tutti animo e atteggiamento di Errico Porzio, il pizzaiolo napoletano beniamino dei social che, senza il rider influenzato, s'è occupato in prima persona della consegna delle pizze a domicilio.

«Freddo, pioggia, il rider con la febbre e tanti ordini in prenotazione. Cosa racconti alle persone? Niente, consegno io! A me la parola o' mast non è mai piaciuta, preferisco esempio!», il post sulla pagina Facebook ufficiale con foto di una conversazione su Whatsapp con un amico.