Espressioni popolari, la nuova proposta di cucina napoletana in chiave street food

L'idea imprenditoriale nasce da una cordata di imprenditori e professionisti napoletani attivi nei settori moda e ristorazione e punta ad una offerta che coniuga tradizione partenopea e nuovi trend. La proposta gastronomica si basa sui tre pilastri della tradizione napoletana che sono il cozzetiello napoletano, pizze e focacce farcite al momento e il classico cuoppo fritto.

APPROFONDIMENTI L'INAUGURAZIONE Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna aprono «Healthy... LA PIZZA Pizza Village Napoli 2022 torna sul lungomare Caracciolo, al via ai... IL CAFFÈ Caffè Borbone al Cibus 2022, gli appuntamenti e le...

Il format di comunicazione gioca su un rimando continuo tra le esperienze gastronomiche tipiche e le espressioni dialettali legate alla buona tavola, tra ironia, gioco e identità territoriale. La bontà dei prodotti è garantita dalla scelta di materie prime di assoluta qualità quali il pane con lievito madre dell’antico panificio Antonio Rescigno e le carni della storica macelleria Corrado, sapientemente preparate dagli chef resident che vantano esperienze anche in cucine stellate. L’idea è quella di un vero e proprio street food gourmet, con proposte periodiche e innovazioni costanti grazie anche a collaborazioni con chef da ogni parte del mondo.

La mission è creare nel tempo una proposta di cucina fusion che fonde il gusto popolare partenopeo con le tipicità locali di altre parti d'Italia e del mondo. A questa prima apertura, in una delle strade più popolate di Napoli e non solo, il format punterà ad espandersi nel resto d’Italia e all’estero. In via Toledo 236, quasi a ridosso della celebre piazza Trieste e Trento, Espressioni Popolari si presenta con un design moderno che porta la firma dello studio di architettura Ark Design Factory di Napoli.