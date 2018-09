Firenze candida la bistecca all'Unesco: «Napoli ci aiuterà con la sua esperienza»

Giovedì 13 Settembre 2018, 16:17

Un'alleanza tra Firenze e Napoli nel segno della tutela eccellenze gastronomiche italiane. Il capoluogo campano sosterrà quello toscano che ieri, come ha annunciato il sindaco Dario Nardella, ha avviato la procedura per la richiesta di riconoscimento all'Unesco della bistecca alla fiorentina come bene patrimonio dell'umanità. Napoli lo farà, ha spiegato oggi Nardella tornando sull'argomento, mettendo a disposizione un consolidato know how: «proprio ieri ho parlato con Luigi De Magistris - ha detto Nardella -, l'amico e collega sindaco, il quale è riuscito nella difficilissima sfida di fare inserire l'arte del pizzaiolo e la pizza napoletana nell'elenco del patrimonio mondiale, difendendola così anche da tutta una serie di falsità».E «De Magistris ci ha messo a disposizione il proprio staff, per seguire gli stessi passi compiuti per quanto riguarda la procedura di candidatura della bistecca fiorentina». Nardella ha anche aggiunto che il 4 ottobre vedrà «il presidente dell'Ufficio Unesco Italia Bernabè che verrà qui a Firenze, con il quale cominceremo concretamente ad avviare la procedura. Mi piacerebbe che insieme alla città di Firenze e all'Accademia della fiorentina, che ha già aderito alla nostra richiesta, possano unirsi tutte le forze del mondo dell'agricoltura, della zootecnia e dei macellai in modo da creare un vero e proprio comitato promotore - ha concluso il sindaco - che possa portare in fondo questo obiettivo».