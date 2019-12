Chef in pizzeria, secondo appuntamento in rosa con ​Cristina Bowerman

Serata “in rosa” per il secondo appuntamento con Chef in pizzeria, la kermesse culinaria ideata dai Fratelli Salvo Pizzeria che ospita maestri del gusto stellati che mettono la loro arte al servizio della pizza, quella di Salvo, naturalmente: dopo il grande successo da sold out della prima serata con lo Chef Cerea, Giovedì 12 Dicembre a partire dalle ore 20.30 nella sede di Riviera di Chiaia n. 271, sarà la volta di Cristina Bowerman, pugliese d’origine, americana di passaggio e romana d’adozione, che mescolerà la sua cucina tipicamente fusion con lo sguardo rivolto all’Oriente, al sapore inconfondibile della pizza di Francesco&Salvatore Salvo. Amici prim’ancora che colleghi del gusto, così come per Cerea, vale per la Bowerman, e per una serata nata da un fortuito incontro arrivato sino all’intesa culinaria. D’altra parte la Bowerman, è stata tra le prime ad accettare l’invio dei Salvo, segno che il leitmotiv del gusto di Chef in pizzeria, sa davvero stuzzicare i maestri della cucina. Ma l’arte da chef in rosa della Bowerman sarà anche un’ulteriore occasione per sperimentare per i Fratelli Salvo, che per la prima volta proporranno, nel corso della serata, una “pizza dolce”, che potrebbe diventare un piatto stabile nel menù delle pizzerie, di Riviera di Chiaia e di San Giorgio a Cremano, tanto legate alla tradizione quanto aperte all’innovazione del gusto, con l’obiettivo primario di offrire alla clientela pizze che sappiano sempre coniugare il nuovo e il buono già conosciuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA