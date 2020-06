Da Napoli a Milano e ritorno: pizza gratis per quattro giorni sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Napoli a Milano e ritorno, all’insegna dell’indissolubile connubio tra cucina e tradizione: apre venerdì 19 giugno, in via Partenope,, ristorante e pizzeria che vanta una decennale presenza sul territorio milanese, con una fidelizzazione della clientela in costante crescita, grazie a una straordinaria qualità e a costi fortemente competitivi.Ed è proprio in forza di questi valori che la proprietà napoletana ha scelto il capoluogo partenopeo per ampliare l’offerta di Fresco&Cimmino.Una nuova apertura che permetterà a napoletani e turisti di godere non solo di un servizio accurato e garbato in un locale chic e alla moda, ma soprattutto di gustare pietanze e pizze in totale sicurezza e preparate con prodotti di altissima qualità, attentamente selezionati e sempre freschi. In occasione dell'apertura poi, la pizza sarà offerta a tutti per ben quattro serate (dal 22 al 25 giugno), in segno di vicinanza alla città e di tributo al suo piatto più tipico.