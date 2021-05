San Giuseppe Vesuviana: I cento anni dell'azienda Besana, leader nel comparto frutta secca

Il 2021 non è un anno come gli altri per Besana (San Giuseppe Vesuviano), leader nel comparto della frutta secca ed essiccata. Quest’anno, infatti, si celebrano i 100 anni della sua fondazione. Un secolo di storia che non racconta solo i traguardi, ma parla anche di modelli industriali innovativi, di decisioni controcorrente e di una visione lungimirante portata avanti da 4 generazioni dalla stessa famiglia. La storia di Besana, infatti, è intrecciata con quella della famiglia Calcagni, che dal primo dopoguerra ha condotto l’azienda all’epoca dell’Industria 4.0, dell’e-commerce e della globalizzazione, fino alla partnership con il gruppo spagnolo Importaco, conclusa lo scorso anno per dare vita alla più grande alleanza del Mediterraneo nel settore delle nuts. Besana rappresenta oggi la principale piattaforma italiana a livello europeo per volume d’affari. Conta 450 dipendenti impiegati su 3 diversi stabilimenti produttivi (due in Italia e uno in UK), nei quali lavora ogni anno 25 mila tonnellate di frutta secca ed essiccata. Esporta nei cinque continenti e importa materie prime da 30 paesi nel mondo.

