I fratelli Sorrentino con Franco Pepe alla fiera del Food&Beverage più importante al mondo

Dall’Appenino Campano a Colonia per partecipare ad Anuga, la principale fiera mondiale per l'industria del Food&Beverage, in programma dal 7 all’11 ottobre.

Agli oltre 200.000 visitatori previsti per l’edizione del 2023, Sorì, azienda leader nel settore caseario, presenterà e porterà in degustazionantoe una vasta gamma di prodotti di latte di bufala e di latte vaccino. Antonello e Gaetano Sorrentino, rispettivamente CEO e co-owner dell’azienda campana, avranno al loro fianco Franco Pepe, patron di Pepe in Grani.

Solo pochi giorni fa, il famoso artigiano pizzaiolo di Caiazzo è stato confermato, per il terzo anno consecutivo, “Miglior pizzaiolo al Mondo”, nel corso di The Best Pizza Chef 2023, spin off del The Best Pizza Award. In occasione della più antica fiera del settore alimentare, sede di eventi collaterali, cooking e special show, Franco Pepe proporrà una speciale degustazione delle sue pizze, pensata ad hoc per gli ospiti della rassegna.

Il numero uno del panorama internazionale della pizza non fa anticipazioni ma dà appuntamento per il pomeriggio del 9 ottobre e la mattina del 10, presso il Koelnmesse, nello stand di Sorì: H033 Hall 10.1