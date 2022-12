Galleria Navarra di Napoli a tutto dicembre tra truffle season, brunch della vigilia con coro gospel e cenone di Capodanno

Galleria Navarra, ristorante pizzeria e cocktail bar nel cuore di Napoli, inaugura dicembre con un calendario ricco di eventi.

Si parte con la Truffle season, dieci giorni per celebrare uno dei prodotti gastronomici italiani più pregiati e amati al mondo con un menu creato ad hoc dall’executive chef Antonio Sorrentino insieme al resident chef Alexander Vollaro. Due i piatti proposti in abbinamento al tartufo: un classico primo piatto italiano “Cacio e pepe” arricchito con una spolverata finale di tartufo nero e un secondo a base di “Tagliata di manzo prussiana con scaglie di tartufo”, perfette per esaltare i sentori della carne. Immancabile anche la pizza: “La tartufella”: mozzarella, tartufo nero e salsiccia.

Il 24 dicembre, Galleria Navarra diventa palcoscenico di uno spettacolo Gospel aperto alla città: dalle 9 alle 13, cori e canti natalizi in giardino e il brunch Pizza&Cocktails pensato per l’occasione. Un momento per brindare insieme al Natale con i signature drink di Galleria Navarra, preparati dai bar tender de La Fesseria, accompagnati dalle creazioni del maestro pizzaiolo Davide Civitiello dedicate al Natale.

Il 31 dicembre, musica, dj set e una proposta menu a base di pescato fresco, saranno i protagonisti del Cenone di Capodanno di Galleria Navarra. La serata avrà inizio con un aperitivo in giardino con ostriche e Champagne Louis Roederer 242 e proseguirà nelle sale della Galleria con centrotavola della tradizione, pacchero di Gragnano con astice blu, pomodoro di Corbara, aria di limone e prezzemolo, in abbinamento Kratos Fiano del Cilento Dop Luigi Maffini. Il secondo, a base di pezzogna in crosta di nocciole su guazzetto di frutti di mare, chips di patate e salicornia, sarà abbinato a Fiore del Sasso Vermentino di Gallura Docg.

Si brinderà al nuovo anno con fiumi di Champagne Henry Giraud Esprit e si degusteranno i dolci tipici della tradizione napoletana, Montblanc con castagne, cioccolato e panna e panettone firmato Galleria Navarra, realizzato artigianalmente con ganache di mandorle e farcitura alle albicocche.