Gay-Odin: il gusto Cioccolato Foresta in versione gelato

Con l’arrivo dell’estate, torna il celebre tronchetto della Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin. Nato da un’intuizione di Isidoro Odin, viene proposto in una variante cremosa, più fresca e leggera, pensata per essere gustata su cono o in coppetta. Intenso, setoso, avvolgente. Il gelato al Cioccolato Foresta è una coccola per i palati golosi che non rinunciano al piacere del cacao più puro neanche durante la stagione calda.

APPROFONDIMENTI LA CUCINA Caserta, ''Bufala & Wine in love'': corso... LA RICERCA Tartufo in Campania, nasce la prima scheda di caratterizzazione... LA NOVITÀ Caffè Borbone a Venditalia: presentate le nuove miscele...

La crema, realizzata con gli stessi ingredienti del tronchetto, nasce dalla lavorazione di bacche di cacao criollo importato crudo e cotto a legna, a basse temperature, poi tostato e ridotto in fine granella. Una volta fredda la pasta ottenuta viene lavorata con l’aggiunta di latte, zucchero e burro di latte di prima qualità che conferisce al gelato una texture particolarmente ricca e setosa. A completare la ricetta piccole pepite di Foresta, sfoglie sottili di cacao piegate a mano dagli artigiani della casa e adagiate sul gelato per conferire una piacevole nota croccante.

Il laboratorio della gelateria è proprio porta a porta con la Fabbrica di Cioccolato e da lì possiamo attingere tutto il cacao necessario per la preparazione del nostro gelato», afferma Massimo Schisa cda Gay-Odin e responsabile del settore gelato «Prima del lancio della linea fredda, avvenuto nel 2003, tanti genitori erano soliti regalare a figli e nipoti un bel tronchetto di Cioccolato Foresta. Oggi sono gli stessi figli e nipoti che ricambiano la golosa affettuosità, regalando ai loro genitori e ai nonni il gelato di Foresta rievocando, ricambiando ed attualizzando un gesto di amore».

Fiore all’occhiello della Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin il Cioccolato Foresta rappresenta un unicum senza eguali, nato dal perfetto equilibrio di gusto e leggerezza. Un prodotto entrato nella leggenda per la sua lavorazione che richiama alla memoria il tronco increspato di un albero e che ancora oggi viene realizzato integralmente a mano secondo l’antica ricetta. Ma la linea fredda Gay-Odin si compone di molti altri gusti che traggono ispirazione dai nudi della casa: dal gelato gusto cremino a quello alla ghianda, dal gelato al cioccolato al rum a quello speziato con peperoncino o cannella. Tra le proposte anche il pistacchio salato realizzato con pistacchi della zona etnea, la crema di Nonna Melina e un ventaglio di gelati alla frutta realizzati con ingredienti 100% naturali.