Gelato Festival World Masters, a Sorrento i migliori gelatieri della Campania

Arriva a Sorrento il Gelato Festival World Masters, considerato dai gelatieri l'evento più prestigioso al mondo per il settore. Si svolge solo una volta ogni quattro anni come appuntamento finale del campionato mondiale. Competizione che, dopo un rigoroso processo di qualificazione, con confronti a livello locale, nazionale e continentale, consente agli artigiani più apprezzati e creativi di accedere alla fase conclusiva.

Nel campionato di 4 anni fa (2018-2021) ha trionfato il gelatiere ungherese Adam Fazekas nella finale disputata a dicembre 2021. Ora il Gelato Festival World Masters si prepara a ripartire con i singoli eventi per poi concludersi nel 2025 con la finale che incoronerà il nuovo campione del mondo.

Il Gelato Festival rappresenta uno degli eventi gastronomici più importanti e seguiti al mondo e si sviluppa attraverso una cinquantina di appuntamenti che si svolgono in ogni parte del globo. Il festival dedicato al gelato, nel 2023, approda quindi in Italia, con tappe a Trieste, Chieti, Brescia e Sorrento. Ed ora, dopo l'appuntamento dello scorso 8 febbraio a Chieti, la kermesse sbarca in Costiera con la gara in programma domani, giovedì 16 febbraio 2023, presso la Terrazza delle Sirene del Circolo dei Forestieri.