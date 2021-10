Gianluca Rea da Pagani ai vertici mondiali della pizza gluten free

Il pizzaiolo paganese Gianluca Rea si classifica come vice campione del mondo nella pizza senza glutine.

Dalla sua pizzeria "La botte" fino ai vertici mondiali della pizza senza glutine, il giovane Gianluca Rea è riuscito nuovamente a salire sul podio di una competizione mondiale sul mondo pizza.

Al "Pizza World Cup 2021" organizzato dall'associazione U.P.T.E.R ad Anzio, in provincia di Roma, fino allo scorso 6 ottobre, c'erano in gara oltre 200 pizzaioli provenienti da tutta Europa.

Il giovane ma esperto pizzaiolo paganese ha presentato nella categoria senza glutine la pizza "Gió", dedica al figlio nato da appena 1 mese. Una pizza che gli è valso il titolo di vice-campione del mondo grazie alla selezione di ingredienti come fiordilatte dei Monti Lattari, pancetta, funghi porcini e all'uscita pomodorini semi dry e pesto di rucola.

"Ringrazio la mia famiglia e chi crede in me. Questo è un altro traguardo molto importante per me e sono orgoglioso di poter rappresentare la mia città in giro per l'Italia" ha dichiarato il vice campione del mondo.