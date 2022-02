Giappoke, domani l'inaugurazione a Marcianise: l'ultima scommessa di chef Enrico Schettino

Chef Enrico Schettino inaugura la sua più recente scommessa imprenditoriale. Domani, sabato 19 febbraio, presso La Reggia, davanti al centro commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta, verrà aperto il nuovo food truck targato Giappoke, per una pausa healthy e un viaggio fusion tra sapori e atmosfere esotiche. Dopo il grande successo del suo primo truck culinario, aperto nel luglio scorso al Fidenza village, vicino a Parma, chef Enrico Schettino ha deciso di portare avanti il suo progetto che avvicina la cucina fusion alla comodità per i consumatori.

Si potranno, infatti, gustare le poke bowls di Giappoke, pietanze alternative e salutari caratterizzate dall’eccellenza degli ingredienti italiani impiegati, in luoghi di grande affluenza. Il food truck, infatti, è una postazione mobile che può essere comodamente inserita in ogni spazio commerciale, su suolo privato: dalle spiagge alle fiere, dai festival alle discoteche, dai centri commerciali ai cortili privati, o in qualsiasi altra tipologia di evento che preveda l’afflusso di persone. L’impatto comunicativo è notevole poiché il rimorchio, della lunghezza di 3 metri, è customizzato con un rivestimento dalla fantasia gradevole ed elementi d’arredo allegri ed eleganti, che non passano inosservati. Inoltre, è completamente autonomo: è dotato di una cucina attrezzata in vetroresina con frigorifero positivo a quattro cassetti e frigorifero negativo a due ante, drop in refrigerato, tramoggia rifiuti, rice cooker per cuocere il riso, e molti altri accessori.

Infine, si contano una dozzina di posti a sedere, per consentire ai commensali di scegliere se optare per il take away o se consumare una deliziosa poke bowl comodamente seduti in uno dei coloratissimi tavoli che, oltre al sapore esotico delle pietanze, contribuirà a trasportare i clienti in una location orientale. Il food truck de La Reggia è progettato appositamente per la preparazione e la vendita dei prodotti di Giappoke, il format culinario nato dalla creatività di Enrico Schettino, che ha unito la sua passione e le sue competenze in tema di ristorazione fusion con il suo spirito imprenditoriale. Insieme ad altri format vincenti - Giappo Sushi, Giappo Burger e l’academy di formazione, di cui è imminente lo spostamento presso il nuovo quartiere generale - è parte del gruppo Giappo Italia, di cui chef Schettino è ceo e fondatore.

Il poke è un piatto base della cucina hawaiana. Consiste in un’insalata di cubetti di pesce crudo, conditi e accompagnati con numerosi ingredienti freschi e personalizzabili, per un pasto gustoso e salutare, servito nelle iconiche bowls. I clienti potranno così assaporare i piatti tipici della cucina esotica rivisitati in chiave occidentale, grazie all’armonioso connubio fra tradizione e innovazione. Inoltre, Giappoke sostiene una filosofia green: il packaging è a impatto zero sull’ambiente, i materiali sono plastic free e i format di Giappo Italia sono impegnati nel progetto Sustainable Restaurants di friend of the sea, dal quale hanno ottenuto la prestigiosa Certificazione fos, ovvero certificazione di prodotti da pesca e acquacoltura sostenibile in base alla politica comune della Pesca dell’UE, che attesta il rispetto dell’ecosistema marino.